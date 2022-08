Empoli, piace Ampadu. Pressing su Zurkowski e Kouame

EMPOLI - Il mercato dell'Empoli è più movimentato che mai. Il club di Fabrizio Corsi vuole puntellare la rosa messa a disposizione del tecnico Paolo Zanetti. In difesa l'attenzione dei toscani è tutta rivolta al gallese del Chelsea, Ethan Ampadu, sul quale hanno rivolto i propri interessi anche altri club italiani e stranieri. Il canale di mercato Empoli-Firenze rimane sempre aperto, con gli azzurri sempre in pressing per il ritorno di Szymon Zurkowski. In avanti l'Empoli è sulle tracce dell'attaccante ivoriano della Viola, Christian Kouamè. E in uscita? Tiene banco sempre il caso Bajrami. Il talento albanese è sempre seguito dalla Fiorentina che potrebbe arrivare ad ingaggiarlo assieme a Barak dal Verona. Su Bajrami c'è anche il Sassuolo.