Vlahovic, futuro in Premier? "Arsenal e Tottenham in pressing"

MILANO - Secondo il Daily Mirror , il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in una squadra della Premier League . Sia l' Arsenal che il Tottenham sarebbero in forte pressing per acquistare il serbo, che è uno dei pezzi pregiati del mercato dopo aver segnato il record di 33 gol in Serie A nel 2021 . Per sostituire Aubameyang i Gunners starebbero pensando proprio al bomber della Fiorentina. Il futuro dell'attaccante del Gabon , insieme a quello dell'ex Lione Lacazette , è alquanto incerto.

Arteta lo stima molto

Questo potrebbe spingere l'Arsenal a fare un sacrificio per Vlahovic a gennaio per impedirgli di andare altrove in estate. I londinesi sarebbero prontio a sborsare 70 milioni per acquistarlo, anche perché il giocatore gode della stima dell'allenatore Arteta. Ma l'attaccante della Viola, che è entrato negli ultimi 18 mesi del suo contratto con la sua squadra, non è convinto di cambiare durante l'attuale finestra e preferirebbe aspettare fino alla fine della stagione per valutare le sue opzioni.