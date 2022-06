Fiorentina, Vazquez e Vasquez per l’attacco e la difesa

FIRENZE - Cognomi simili ed entrambi sono nel mirino della Fiorentina: Johan Vasquez, difensore messicano del Genoa e Luis Vazquez, attaccante argentino del Boca Junior, sono finiti entrambi nella lista dei desideri della squadra viola. Il primo, nonostante la retrocessione, si è messo in luce nell'ultima stagione e, soprattutto qualora dovesse esserci l'addio di Milenkovic, potrebbe arrivare per una cifra sui 5 milioni. Altra pista viva è quella di Cistana, del Brescia, senza dimenticare che in difesa, con i saluti di Odriozola, serviranno altri movimenti: si guarda a Dodo dello Shakhtar Donetsk: sarebbe un investimento importante, sui 20 milioni. Luis Vazquez, attaccante ventunenne, fu voluto al Boca proprio da Burdisso, attualmente in viola: con il club argentino ha una clausola di 14 milioni di euro. Nel reparto troverebbe Cabral, e c'è da capire se ci sarà Piatek, che ha voglia di restare a Firenze, ma ci sarebbe da convincere l’Hertha Berlino a cederlo nuovamente in prestito.