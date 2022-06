Fiorentina, in attacco Suarez resiste in pole

Gli obiettivi della Fiorentina

Non da oggi. Oggi, cioè negli ultimi giorni, con Luis Suarez che si è aggiunto in questo carnet dei sogni che qualche tempo fa aveva intanto accolto anche Cavani, però è fin troppo semplice capire le difficoltà di trasformare uno di quei sogni in realtà. Rimangono lì, certo, accanto ai due nomi che il tecnico siciliano aveva pronunciato già lo scorso inverno come possibili soluzioni alla partenza di Vlahovic: Milik e Pinamonti. Nomi non messi a caso sul tavolo, consapevole (Italiano) delle difficoltà che avrebbe comportato trasformare i suggerimenti/richieste in trattative: Milik costava e costa caro, in più il rapporto con il Marsiglia è di reciproca soddisfazione e così l’ex Napoli ha ribadito di trovarsi assai bene nel sud della Francia e di voler continuare il percorso con l’Olympique. Ma il mercato non sai mai quello che ti propone e così la Fiorentina osserva: lui e Pinamonti, l’altro in cima alla lista dei desideri per qualità, capacità di contribuire con gol e partecipazione al gioco di squadra, portandosi quindi dietro le stesse problematiche di Milik o almeno in parte. Le richieste dell’Inter sono ugualmente alte, ma il club viola sa che ci può lavorare incontrando il favore del centravanti che bene ha fatto a Empoli.