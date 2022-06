Fiorentina, c'è l'accordo con Italiano: le cifre e il progetto

FIRENZE - Lontano da occhi e orecchie “indiscreti”, ieri sera è stato raggiunto l'accordo tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano per il prolungamento del contratto fino al 2024 più un anno di opzione per arrivare al 2025, con ingaggio da 1,5 milioni a stagione che - bonus compresi - sale fino a 2 milioni circa. L'incontro atteso e risolutivo, perché finora gli scambi tra le parti erano stati soprattutto via telefono. Almeno fino a martedì, quando Barone di rientro da New York ha incontrato a Milano Fali Ramadani che del tecnico siciliano è procuratore plenipotenziario: e lì (a Milano) erano state gettate le basi del nuovo contratto. Poi, Barone e Pradè hanno fatto rientro a Firenze, idem Italiano che a Roma sempre nella serata di martedì aveva incontrato lo stesso Ramadani, quindi era solo questione di trovare il momento giusto per dare forma all'accordo. Trovato ieri sera: Italiano e la Fiorentina ripartono.

Italiano-Fiorentina, avanti insieme Il contratto era una delle due parti che interessavano a Italiano per proseguire il lavoro a Firenze, e non sembri un aut-aut del tutto fuori luogo: il senso è invece da riportare al suo desiderio/volontà/aspettativa di garantirsi e garantire una Fiorentina ancora più forte. Da lì nasceva anche la richiesta di un mercato dinamico e ricco di nuovi innesti, perché ci vorranno sette-otto rinforzi per dare più sostanza e più qualità al gruppo viola. L’incontro di ieri sera tra il management viola e Italiano è stato un condensato di tutto ciò, nuovo passaggio di altri passaggi che ci sono già stati e vecchio passaggio di altri che ci saranno a breve, senza priorità unilaterali, ma con l’intento di arrivare ad un traguardo condiviso: andare ancora avanti insieme e soprattutto fare della Fiorentina una protagonista in Italia e in Europa.

Mercato Fiorentina, il contratto di Italiano Lo chiedeva Italiano per logiche e naturali motivazioni di carriera personale e attuale appartenenza al mondo viola (l’ordine non è per forza questo), ma lo vuole in primis il presidente Commisso che ha trasmesso le proprie ambizioni a tutti i dirigenti in modo da tracciare una linea univoca di condotta. Poi, è chiaro che lì sopra ci sono discussioni e punti di vista differenti, vedute che non coincidono a cui viene trovato il modo di coincidere, richieste da un lato e risposte dall’altro che a loro volta poi si intersecano. L’accordo sul contratto ne è una dimostrazione tangibile e fondamentale per il progetto: la scadenza è stata spostata in avanti di un anno, a quel 2024 che già sarebbe potuto diventare il termine se il club avesse deciso di esercitare il diritto in suo possesso, ma così ha un altro significato, anche perché la nuova opzione in pratica innesca la possibilità che il rapporto prosegua fino al 2025.