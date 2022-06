Fiorentina, senti Torreira: "Voglio continuare a vestire la maglia viola"

FIRENZE - Lucas Torreira, centrocampista della Fiorentina, ha parlato del proprio futuro in Serie A dopo la partita del suo Uruguay contro Panama, vinta per 5-0 dalla Celeste. Il calciatore di proprietà dell'Arsenal ha commentato con queste parole la sua situazione: “La mia idea è quella di poter restare alla Fiorentina, ma se non dovesse succedere cercherò una squadra dove posso avere continuità. In questo momento non so assolutamente niente, voglio solo riposarmi, staccare un po' perché è stata una stagione piena di impegni. A tempo debito mi siederò con il mio agente e lo faremo per cercare le migliori opzioni".