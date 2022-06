Torreira ai tifosi della Fiorentina: "Qualcuno mi ha impedito di restare"

"Sappiate che ho fatto del mio meglio per continuare a far parte di questo club, ma purtroppo c'è stato chi, comportandosi male, secondo la mia opinione, è riuscito a evitare che ciò accadesse ed è per questo che devo andarmene". Queste le parole postate sul profilo Instagram dal centrocampista Lucas Torreira, rivolgendosi idealmente ai tifosi gigliati, spiegando loro i motivi che hanno portato, a suo avviso, al mancato riscatto da parte della Fiorentina. "Cari tifosi - ha poi aggiunto Torreira -Purtroppo è giunto il momento di salutarci. É con grande tristezza che il mio rapporto con la Fiorentina si interrompe. Un club e persone che mi hanno dato tanto amore e supporto per tutto questo tempo. Fin dall'inizio mi hanno fatto sentire a casa. Ho scoperto una città meravigliosa che è stata sempre gentile con me, sia dentro che fuori dal campo. Mi hanno sempre mostrato affetto, rispetto e per questo sarò sempre grato. Grazie alla sua fiducia ho potuto trovare la continuità e il livello che desideravo. Lo devo ai miei compagni di squadra e a tutti i tifosi che ci hanno dato energia partita dopo partita".