Jovic, messaggio alla Fiorentina: svelato l'indizio social sul futuro

Luka Jovic è pronto per rilanciarsi. Rientrato al Real Madrid la scorsa estate dopo sei mesi in prestito all'Eintracht Francoforte, in stagione ha collezionato 19 presenze con la maglia dei Blancos, segnando un solo gol. Non certo numeri da capogiro, che lo avrebbero convinto a lasciare Madrid. La Fiorentina è sulle sue tracce da tempo ma soltanto negli ultimi giorni si è registata una vera apertura di interesse nei confronti del progetto viola. Merito anche della regia del suo procuratore, Fali Ramadani, che sta da tempo lavorando a stretto contatto con la squadra mercato di Commisso per ottenere un prestito di un anno dell'ex Stella Rossa (rinnovabile di un’altra stagione nel giugno prossimo). Anche la volontà del giocatore sembra essere ormai chiara: dopo aver iniziato a seguire su Instagram l'account ufficiale della società gigliata, sempre ai social ha affidato quella che suona come una vera e propria dichiarazione d'intenti.