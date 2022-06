Italiano-Fiorentina, c'è l'accordo per il rinnovo del contratto

FIRENZE - Vincenzo Italiano proseguirà la propria avventura come allenatore della Fiorentina: è a un passo infatti la fumata bianca per il rinnovo del contratto del tecnico nato in Germania e il club di Commisso per le prossime due stagioni, sulla base di circa due milioni di euro l'anno. Dopo un raffreddamento dei rapporti fra le parti per una discrepanza sulla cifra che avrebbe dovuto percepire l'ex allenatore di Spezia e Trapani, nelle ultime ore sarebbe avvenuto un colloquio chiarificatore e si sarebbero venuti a creare tutti i presupposti giusti per un prolungamento del legame, con il 'nero su bianco' che dovrebbe concretizzarsi in settimana dopo un nuovo contatto fra le parti.