Jovic, Dodo e Mandragora: a Moena sarà una nuova Fiorentina

FIRENZE - Uno sforzo e il tris è servito aggiungendo Jovic e Dodo a Mandragora praticamente in un colpo solo e prima dell’inizio del ritiro di Moena, per la soddisfazione di Italiano che avrà un mese intero a disposizione per integrare i nuovi in vista del debutto in campionato (13-14 agosto) e dei playoff di Conference League (18-25 agosto): che è un fattore fondamentale per la riuscita dei due obiettivi molto significativi d’inizio stagione e cioè cominciare la Serie A col piede giusto e, soprattutto, entrare in Europa. La Fiorentina sta cambiando pelle e lo sta facendo con l’innesto di un rinforzo per settore già a cavallo tra giugno e luglio: buon segnale.

Mercato Fiorentina, forme nuove Poi, ci saranno altre cose da sistemare e valutare, ma intanto l’attivismo di questi giorni non a caso ha preso slancio dal rinnovo del contratto di Italiano, proprio a sottolineare la volontà di dare seguito al progetto condiviso con fatti concreti. Il blitz per prendere Mandragora dalla Juventus strappandolo al Torino e le accelerazioni finali su Jovic e Dodo ne sono la dimostrazione tangibile, come le conferme in arrivo da Spagna e Brasile rispettivamente sul centravanti serbo e sull’esterno destro di difesa dello Shakhtar a loro modo danno forza al progetto stesso.

Due arrivi che vanno a colmare il vuoto lasciato da altrettante partenze, più uno che va a integrare il reparto che ne aveva bisogno fin dallo scorso gennaio, quando Vlahovic ha lasciato Firenze con destinazione Torino sponda Juventus: il profilo della nuova Fiorentina è già chiaro.