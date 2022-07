Fiorentina, Jovic alle visite. Dodo allo sprint

FIRENZE - Fiorentina a un passo dai primi due colpi in entrata. Nelle prossime ore sono attese le svolte definitive per Jovic e Dodo, trattative ben avviate, soprattutto per il primo che è atteso a breve in città per le visite mediche. C'è infatti (da tempo) l'accordo col manager Ramadani e il Real Madrid si è convinto a partecipare all'ingaggio (5 milioni) in maniera sostanziosa. La formula dovrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. Meno vicino Dodo, per il quale manca l'accordo con lo Shakhtar per il valore del cartellino: il brasiliano però è corso in aiuto della Fiorentina, chiedendo la cessione. Più ingarbugliata la questione Praet: difficilmente il Leicester accetterà i 7 milioni proposti e d'altro canto il Torino sembra tornare alla carica sul belga e sembrerebbe disposto a fare anche un sacrificio importante per aggiudicarselo. Per questo resta in ballo anche Bajrami.