Fiorentina, 28 milioni di bonus per l'Europa

FIRENZE - Nuove sfide, nuove emozioni, nuovi obiettivi. La Fiorentina guarda con ottimismo e ambizione al futuro. Un futuro dove non ci sarà più solo il campionato, ma anche la Conference League. Quattro colpi in meno di due settimane, per una spesa totale di quasi 28 milioni. Un messaggio forte e chiaro a tutte le competitor del massimo campionato italiano. Salutati ormai un primo tris di prestiti (il 30 di giugno si sono liberati dal contratto Odriozola, Torreira e Piatek), la squadra mercato non ha perso tempo e nel giro di poco ha ufficializzato altrettanti innesti (Mandragora, Jovic e Gollini) ai quali farà seguito nell’arco delle prossime 72 ore anche Dodo, che riceverà dallo Shakhtar Donetsk una deroga che gli consentirà di iniziare le sedute di lavoro in Trentino: per il tesseramento definitivo servirà prima liberare uno slot da extracomunitario. Una scelta precisa, quella del ds Daniele Pradè, che ha deciso (con il placet di Commisso e in sintonia con il suo allenatore) di riempire a tempo di record le caselle della rosa rimaste vacanti, aumentando in alcuni ruoli chiave anche il tasso tecnico. Stavolta, però, niente prestiti: eccezion fatta per Gollini, gli altri giocatori sono arrivati tutti a titolo definitivo, nell'ottica di programmare con più certezze il futuro. E la corsa è soltanto agli inizi, perchè, come tutti sperano...il meglio deve ancora venire.