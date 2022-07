Fiorentina, ecco Jovic: "Voglio soddisfare le aspettative"

FIRENZE - "Sono molto felice di essere qui. Voglio ringraziare i componenti del club che mi hanno dato la possibilità di far parte della Fiorentina: spero di soddisfare le loro aspettative". Così Luka Jovic, nuovo attaccante della Fiorentina di Vincenzo italiano, ai microfoni del sito ufficiale del club viola: "Ci sono giocatori serbi in squadra, come Nastasic, Milenkovic e Terzic, che mi hanno parlato sempre bene di questa squadra. Mi hanno detto che l'allenatore è in grado di far migliorare ogni giocatore, uno di cui in carriera hai bisogno. Così ho deciso di venire qui e fare questo passo, il calcio italiano mi piace e anche questo è stato uno motivo del miuo arrivo, spero che sia un bene per me e per il club. Credo che la serie A sia molto interessante, ci sono molte squadre dello stesso livello che lotteranno per la cima della classifica. Spero che anche noi potremo partecipare a questa lotta".