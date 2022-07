Fiorentina, Barone: "Milenkovic? Vogliamo che resti"

MOENA - "Milenkovic? Ha un altro anno di contratto, è un giocatore importante della Fiorentina e per la Fiorentina e la società vuole tenerlo". Lo ha dichiarato Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, in occasione dell'inaugurazione del "Viola village' nel centro sportivo 'Benatti' di Moena, dove la squadra viola è in ritiro: "Veniamo, a causa del Covid, da un periodo difficile. Ora le aperture sono molte di più, Moena è piena di tifosi. E' un posto molto bello, siamo contenti di essere qui, la squadra si sta preparando molto bene. Ci siamo presentati con una rosa più o meno completa, è importante per partire al meglio in campionato. Siamo partiti subito, ma siamo ancora attivi e vogliamo creare in fretta una squadra preparata. Seguiamo tutto quello che succede e ci saranno uscite di giovani che andranno a giocare con continuità. Jovic? E' un giocatore di altissimo livello, siamo super contenti delle nostre relazioni instaurate con il Real Madrid, lo avevamo già dimostrato l'anno scorso e lo abbiamo confermato. Dodo? Lo stiamo seguendo ma al momento non posso aggiungere altro. Ci lavoriamo, serve tempo. Infine ringrazio i tifosi per aver raggiunto quota 10.000 abbonamento. A loro chiedo pazienza, Commisso sta facendo di tutto per il futuro del centro sportivo e della squadra".