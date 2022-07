Calciomercato Fiorentina, stretta finale per Dodò

FIORENTINA - L'attesa per l'arrivo di Dodò alla Fiorentina sta per concludersi. Per il tesseramento del terzino brasiliano classe '97 vanno limati gli ultimi dettagli nella giornata di domani. Intanto il giocatore è da una settimana blindato in un hotel a Milano in attesa di notizie. La Fiorentina deve liberare uno slot da extracomunitario nella rosa per poter procedere all'entrata ufficiale di Dodò. Dunque, in attesa che uno tra Kokorin e Pulgar trovi una sistemazione all'estero, per accelerare i tempi e organizzare le visite mediche dell'ex Shakhtar, la Fiorentina potrebbe optare per una deroga dalla FIGC. Insomma, potrebbero volerci ancora alcuni giorni ma l'affare Dodò alla Fiorentina è in cassaforte. Operazione a titolo definitivo per una cifra totale di 18 milioni di euro, bonus compresi. Per quanto riguarda il tema uscite. si aspettano aggiornamenti sul fronte Milenkovic. Se e quando il difensore serbo saluterà Firenze, il club Viola darà la caccia ad un suo sostituto. I nomi: Le Normard (Real Sociedad), Mbemba (svincolato, ex Porto) e Kumbulla (Roma).