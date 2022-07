Fiorentina, Corradini alla Pro Vercelli ed Egharevba alla Vis Pesaro

FIORENTINA - Con un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito, la Fiorentina rende noto "di aver ceduto, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Corradini all’ F.C. Pro Vercelli 1892" . Dal sito ufficiale della Pro Vercelli Corradini viene descritto come un "giovane di grandi prospettive e capitano della Fiorentina Primavera, il classe 2002 ha collezionato 14 gol e 3 assist in 57 presenze in campionato con la formazione allenata da Alberto Aquilani e vanta 2 Coppe Italia Primavere vinte , una di queste grazie ad una sua rete decisiva nella finale contro l’ Atalanta ".

Egharevba alla Vis Pesaro

Colpo importante per la Vis Pesaro. Attraverso una nota ufficiale diramata sul proprio sito, la Vis Pesaro comunica "l'arrivo del giovane attaccante Destiny EGHAREVBA. Il classe 2003 arriva dalla Fiorentina con una cessione a titolo temporaneo della durata di un anno, dopo una stagione importante con la Primavera. Nato a Verona, Egharevba ha mosso i primi passi nel settore giovanile del Chievo. Ha qui iniziato a ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo, mettendosi in luce a suon di gol e prestazioni soprattutto con la Primavera (6 gol in 21 presenze).

Nel 2021 è poi passato alla Fiorentina U19, club con il quale ha accumulato 26 presenze e 5 gol tra tutte le competizioni. Destiny ha terminato l’anno crescendo sotto tutti i punti di vista dopo una formazione dal punto di vista tecnico e caratteriale che lo ha preparato per la sua prima esperienza con i professionisti. Nell’ultima stagione con i viola ha arricchito la sua bacheca personale con una Coppa Italia e Supercoppa italiana, guadagnandosi anche tre convocazioni con la prima squadra di Vincenzo Italiano e 4 presenze con la Nazionale italiana U19.Un giovane di prospettiva per la Vis Pesaro e per mister Sassarini, che avrà a disposizione il talentuoso Egharevba per provare nuove soluzioni in attacco".