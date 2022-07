Calciomercato Fiorentina, c'è attesa per l'annuncio di Dodò

FIORENTINA - Continua l'attesa in casa Fiorentina per l'annuncio ufficiale di Dodò. Per il terzino brasiliano in arrivo dallo Shakhtar è ormai tutto fatto. Mancano le visite mediche e la firma sul contratto, con l'affare, dunque, che ha bisogno solo di essere ratificato. La Fiorentina attende l'uscita di Pulgar (possibile destinazione Flamengo) per liberare il posto da extracomunitario che, in quel caso, sarà riservato al brasiliano. Prevista anche una possibile deroga ma il discorso è un altro. L'operazione Dodò non è in discussione, il terzino sarà un nuovo giocatore della Fiorentina. Si tratterà del quarto acquisto da parte dei Viola, dopo l'arrivo di Gollini, Mandragora e Jovic. A quel punto il club gigliato verterà la sua attenzione su altre operazioni di mercato. Da tenere d'occhio sempre la situazione di Milenkovic (se parte i nomi in agenda sono Faes del Reims e Le Normand della Real Sociedad), Dragowski, Benassi e Kouamè.