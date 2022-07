Fiorentina: giornata di visite per Dodò, poi la firma

FIORENTINA - Finalmente ci siamo. La Fiorentina sta per annunciare ufficialmente il nuovo terzino brasiliano Dodò. Dopo diversi giorni bloccato a Milano in attesa che in casa Fiorentina si liberasse un posto da extracomunitario o arrivasse la deroga della FIGC, ecco che l'ex Shakhtar Donetsk è pronto per vestirsi di viola. Con la deroga effettivamente concessa al club di Commisso, Dodò stamattina si è recato nella clinica Villa Stuart di Roma per svolgere le visite mediche. Nel pomeriggio, dopo i test per l'idoneità sportiva, il giocatore sarà atteso a Firenze per la firma sul contratto valido almeno fino al 2027. Tra stasera e domani Dodò raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro in Val di Fassa.