Fiorentina, ci siamo: Dodò è sbarcato a Moena

FIRENZE - L'ormai prossimo neo giocatore viola Dodò ha raggiunto la sede del ritiro della Fiorentina, a Moena, in Val di Fassa. Il brasiliano, dopo le visite mediche di ieri a Roma valide per l'idoneità sportiva, nella giornata odierna ha raggiunto il Trentino per aggregarsi il prima possibile ai suoi nuovi compagni di squadra. In attesa che la Fiorentina possa annunciare ufficialmente il suo acquisto, con il club gigliato che contestualmente prima deve cedere all'estero un calciatore extracomunitario della propria rosa. L'ex Shakhtar nelle prossime ore dovrebbe iniziare ad allenarsi, mentre questo pomeriggio seguirà dagli spalti del centro sportivo "Cesare Benatti" il test amichevole in programma alle 17, fra la Viola e il Trento. Da segnalare, inoltre, che anche Kokorin ha raggiunto Moena. L'attaccante non era stato convocato per la prima parte del ritiro viola e i media russi, nei giorni scorsi, avevano parlato per lui di Covid-19, evidentemente superato.