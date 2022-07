Fiorentina, rebus Kouame: resta o va via? Tanti i club interessati

FIRENZE - In casa Fiorentina va risolto un rebus che riguarda Christian Kouame. L'attaccante ivoriano, in prestito all'Anderlecht nell'ultima stagione, si sta ben disimpegnando nel ritiro viola sotto agli occhi di Vincenzo Italiano. La concorrenza nel reparto offensivo è tanta e questo l'ex Genoa già lo sa. In Belgio Kouame ha disputato una stagione comunque positiva. Adesso vanno sciolti i nodi: rimanere o andare via? Riflessioni in corso dunque. Al giocatore non dispiacerebbe un'esperienza in un'altra squadra in Serie A. Spezia, Cremonese e Torino sono alla finestra. Gli estimatori all'estero non mancano neanche: lo stesso Anderlecht vorrebbe tentare di riportare Kouame in Belgio. Sullo sfondo anche Panathinaikos e Reims.