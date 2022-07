Fiorentina, Milenkovic: sette giorni e poi resta

FIRENZE - Ultime questioni di mercato da perfezionare per la Fiorentina. A partire dalla questione Milenkovic (permanenza o no); un centrocampista per completare il reparto (Bajrami il candidato). Per la questione Milenkovic, il tempo limite sarà il termine del ritiro in Austria: anche perché poi la Fiorentina dovrà in caso trovare un sostituto (Kumbulla, Schuurs, Faes o Cistana) e, con il campionato imminente, Italiano vuole una squadra già pronta o quasi. O comunque non da puntellare all'ultimo. Quindi, chi vuole il serbo deve presentarsi a breve con 15 milioni. Resta anche aperta la possibilità di un rinnovo con Milenkovic: triennale a tre milioni l'anno. Intanto le prossime ore saranno dedicate a un affare che resta solo da ufficializzare: Dragowski allo Spezia.