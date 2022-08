Fiorentina, rinnovo o cessione: giorni caldi per Milenkovic

FIRENZE - Il futuro di Nikola Milenkovic si saprà a breve, entro fine settimana. Sono dunque giorni caldi in casa Fiorentina con il difensore serbo in bilico tra rinnovo (proposto un triennale a 3 milioni di euro) e cessione (servono 15 milioni di euro). L'agente Ramadani è atteso nelle prossime ore per un incontro con la dirigenza viola che potrebbe portare alla permanenza di Milenkovic a Firenze. In caso contrario, la Fiorentina dovrebbe attivarsi immediatamente alla ricerca di un eventuale sostituto visto i tempi stretti. Ovviamente tutti, in primis Vincenzo Italiano, sperano che il difensore rimanga e rinnovi. Ieri nel test amichevole con il Qatar (0-0) Milenkovic ha indossato la fascia di capitano. Che sia un chiaro segnale di permanenza? I prossimi giorni definiranno il suo fututo. Le alternative sono Kumbulla della Roma e Faes del Reims.