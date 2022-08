Ufficiale: Milenkovic rinnova con la Fiorentina fino al 2027

FIRENZE - Nikola Milenkovic ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 30 giugno 2027. Lo ha annunciato il club viola attraverso il proprio direttore generale, Joe Barone, alla presenza dello stesso Milenkovic: "Oggi è una giornata molto importante per la Fiorentina. Ringrazio Rocco Commisso che domenica sarà presente allo stadio e che voleva tantissimo portare a termine questa trattativa. Un'operazione complicata, ci abbiamo lavorato, Nikola ci ha creduto tanto e anche noi. Tante squadre, soprattutto che giocano in Champions League, hanno cercato di portare via da qui Milenkovic, anche ieri sera. Sia noi che il giocatore abbiamo rifiutato, questo dimostra la serietà e il percorso di Milenkovic, lui ha la Fiorentina nel Dna. L'anno scorso la squadra ha dimostrato un'identità e quest'anno continuiamo, la sua conferma ne è la dimostrazione. Questo è un contratto di cinque anni, è una scelta di vita che sia noi che la Fiorentina abbiamo fatto per un percorso comune".