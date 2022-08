Fiorentina, Bajrami o Barak: si chiude dopo il Twente

Daniele Pradè le aveva definite “occasioni da cogliere anche all’ultimo tuffo" eppure non c’è dubbio che con l’approssimarsi della fine del mercato la Fiorentina stia iniziando a stringere il cerchio attorno agli ultimi obiettivi di mercato da vestire di viola . In tal senso lo sprone arrivato dalle parole di Italiano in settimana («Abbiamo sostituito chi è andato via, non aggiunto») e il buon risultato ottenuto nel playoff d’andata di Conference con il Twente hanno contribuito a una flebile accelerata da parte dell’area tecnica, che vede ora la mèta della fase a gironi più vicina. La priorità, tuttavia, non è cambiata e a poco più di dieci giorni dal termine della sessione estiva resta l’innesto di una mezzala, che abbia però nel suo bagaglio tecnico spiccate doti offensive.

La formula giusta

Più facile, anche se non di immediata risoluzione, la questione legata a Barak: incassato il gradimento del centrocampista (ormai dato in casa Hellas per partente), resta da trovare il punto d’incontro sulle modalità del trasferimento. Per il ceco la Fiorentina sta lavorando sulla base di un prestito oneroso a circa 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10, mentre il Verona preferirebbe una cessione a titolo definitivo. Le parti sono al lavoro e lo sprint decisivo potrebbe arrivare dopo la gara di ritorno contro il Twente. Nessuna possibilità invece che il mediano del Feyenoord Orkun Kukcu prenda la via per Firenze. Intervistato dal portale Trt Spor, il turco ha chiuso le porte a un suo trasferimento in viola: «Conosco l’interesse della Fiorentina per me e lo rispetto ma non credo che i viola possano darmi in questo momento qualcosa in più rispetto al mio attuale club».