Fiorentina, Barak dopo la coppa. Poi gli altri colpi

FIRENZE - Qualcuno lo ha già ribattezzato come il primo “regalo di Coppa” eppure ormai non c’è più alcun dubbio che Antonin Barak sarà presto un nuovo giocatore della Fiorentina, a prescindere da come andrà il playoff di ritorno di Conference League contro il Twente. Anche nella giornata di ieri sono proseguiti in modo proficuo i contatti tra i viola e il Verona per chiudere al più presto la trattativa per il centrocampista ma la sensazione è che il sì definitivo arriverà solo dopo che la squadra di Italiano si sarà messa alle spalle lo spareggio europeo di giovedì. Affare non in bilico, dunque, ma al massimo “rallentato” in seguito alle molte attenzioni che tutti a Firenze, dall’area tecnica ad ogni singolo membro della dirigenza, stanno riservando all’impegno in Olanda di dopodomani, nel quale Biraghi e compagni si giocheranno una fetta importante di stagione. A maggior ragione dopo lo scialbo 0-0 di Empoli che ha lasciato tanto amaro in bocca.

Il rientro del Presidente Logico quindi che per non distrarre più del dovuto l’ambiente (a cominciare dalla squadra e dall’allenatore, apparso comprensibilmente teso negli ultimi giorni in virtù della delicatezza del momento) ogni discorso legato all’acquisto di Barak sarà rinviato a venerdì mattina, quando anche il numero uno dell’Hellas, Maurizio Setti, sarà ritornato a Verona dopo alcuni giorni di vacanza: il presidente si trova in Toscana, per la precisione in Versilia, per trascorrere alcune ore di relax ma ha dato chiaro mandato ai suoi uomini mercato di chiudere il prima possibile la trattativa con la Fiorentina per evitare il rischio di replicare il teatrino dell’ultimo weekend relativo ai convocati di Cioffi, che per nascondere l’esclusione forzata della mezzala sono stati diramati solamente a un’ora dalla sfida di campionato contro il Bologna.