Fiorentina, dopo Barak Italiano vuole Bajrami

Firenze - Ancora quarantott’ore di attesa e poi il calciomercato della Fiorentina tornerà ad infiammarsi. La priorità, al momento, va alla Coppa e al passaggio del turno in Conference ma è chiaro che, in un caso o nell’altro, l’area tecnica viola è pronta a muoversi con l’obiettivo di chiudere il prima possibile le operazioni in entrata e in uscita già impostate. Sulle quali nelle ultime ore non si sono registrati scossoni, se non la conferma che Antonin Barak è di fatto un calciatore viola. Il centrocampista, alla luce della mancata convocazione di domenica scorsa da parte del Verona, è ormai stato messo fuori rosa e in virtù di questo ha già iniziato a fare i bagagli in vista del suo trasferimento in riva all’Arno. Salutati gli amici più cari, adesso è tempo di una nuova avventura che inizierà già venerdì, quando il ceco è atteso in città per visite e firma.