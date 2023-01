Fiorentina, ufficiale Sirigu: svelata la formula dell'affare

Salvatore Sirigu è un nuovo calciatore della Fiorentina. Questa mattina il primo allenamento agli ordini di Italiano, dopo le visite mediche delle scorse ore, e nel pomeriggio è arrivata anche l'ufficialità. L'ex portiere di Genoa e Torino lascia Napoli dopo sei mesi. Esperienza della quale avrà rari ricordi dato che non ha raccolto neppure un minuto in gare ufficiali. Il Napoli, ora, aspetta Gollini, che martedì ha svolto le visite mediche e per il quale si attende il comunicato.