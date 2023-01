Fiorentina, Sirigu c'è. Stallo Petagna

FIRENZE - È servito attendere qualche giorno in più del normale ma alla fine la Fiorentina ha trovato il suo nuovo numero 12. Salvatore Sirigu è a tutti gli effetti un giocatore viola, visto che ieri - dopo le visite mediche a Roma - ha firmato il contratto che lo legherà al club di Commisso fino a giugno (a Firenze era presente anche il suo manager Branchini ). Un innesto che Vincenzo Italiano ha voluto con forza per aumentare la competitività tra i pali, fin da dopo la richiesta di Gollini di cambiare aria alla luce del suo impiego col contagocce. Per l’ex Psg confermato l’ingaggio percepito al Napoli (700mila euro) e la promessa, al termine dell'attuale stagione, di rivalutare assieme all’area tecnica l’opportunità di perseguire il rapporto in viola, anche se sull’estremo difensore gli azzurri possono vantare un’opzione di rinnovo fino al 2024.

Fiorentina, Jovic resta fino al 2024

Sempre vigili

Sirigu, assieme a Castrovilli, sarà uno dei cambi che la Fiorentina effettuerà nella lista dei 25 valida per gli impegni di Serie A e Conference, per la quale (in Uefa) resta la possibilità di portare a termine solo un altro avvicendamento. Che con tutta probabilità riguarderà l’attacco visto che - mollato Brekalo, destinato alla Dinamo Zagabria - la volontà dei viola è di provare a garantire a Italiano una terza punta. Sul tema per ora la società nicchia - il diktat che viene ribadito è che solo se ci saranno occasioni il club si farà trovare vigile - ma la sensazione è che non ci sia la volontà di fare anticipi di cassa. Se ci saranno le condizioni per un prestito, il ds Pradè affonderà il colpo ma ad oggi le due principali idee di mercato sono bloccate: su Petagna il Napoli continua a chiedere l’obbligo di riscatto a 10 milioni (stesse condizioni pattuite in estate col Monza, in caso di salvezza), mentre la Salernitana propone la stessa formula (ma alla metà del prezzo, 5) per Bonazzoli, cercato anche dalla Lazio. In uscita intanto Cerofolini, ormai prossimo ad accasarsi alla Carrarese.