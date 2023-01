Brekalo alla Fiorentina, l'annuncio arriva oggi

FIRENZE - Sul mercato non si sa mai, aveva detto Joe Barone prima della Supercoppa Primavera (vinta dalla squadra viola allenata da Aquilani) ed è bastato un giorno per trasformare quella possibilità in occasione (presa), perché il mercato fa sì giri strani però poi alla fine ritorna: quei giri che hanno permesso alla Fiorentina di riannodare i fili di un discorso che sembrava chiuso col Wolfsburg per Josip Brekalo (e da qui l’inserimento di Napoli e Udinese, dopo che la Dinamo Zagabria aveva provato il blitz per riportare a casa il talento che aveva valorizzato e da cui si era separata quasi sette anni fa), con una convinzione e una determinazione tali che le due società ieri hanno trovato l’accordo definitivo in un incontro svolto a Milano, presenti lo stesso Barone in arrivo dalla riunione di Lega e il direttore sportivo Pradè. Tavolo fruttuoso, intesa raggiunta: oggi si attende l’annuncio ufficiale di Brekalo da parte della Fiorentina.

Obiettivo centrato Insomma, non il centravanti ma un esterno di ruolo è il rinforzo per l’attacco che Vincenzo Italiano auspicava per dare più soluzioni e più concretezza alla fase offensiva, nel suo complesso capace di produrre finora ventuno gol in diciannove partite e così, anche così, va letto il ritardo in classifica di Biraghi e compagni. Lì quindi è stato deciso di intervenire in un’esigenza che sarebbe diventata indifferibile - e per altri obiettivi - se Nico Gonzalez fosse andato al Leicester, ma l’imprenditore italo-americano ha rispedito al mittente i trentacinque milioni di offerta e messo il veto alla partenza dell’argentino, e allora quell’esigenza è rimasta, ma non pressante. O, meglio, andava soddisfatta a certe condizioni: che Josip Brekalo rappresentava al meglio, tecnicamente ed economicamente. La trattativa non da ieri si era subito sviluppata per i canali consueti di queste situazioni, trovando presto sfogo positivo nelle intenzioni del croato che in Germania è ai margini da mesi (appena sei presenze in Bundesliga, di cui solo tre da titolare e l’ultima di appena nove minuti giocati risalente addirittura al 29 ottobre) e un po’ meno nell’apertura del Wolfsburg, che viceversa cercava di monetizzare la cessione del giocatore nonostante un contratto in scadenza a giugno.