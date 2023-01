FIRENZE - Rinforzo in attacco per la Fiorentina di Vincenzo Italiano: è sbarcato a Firenze Josip Brekalo, esterno offensivo croato classe '98, Accordo raggiunto tra i viola e il Wolfsburg, con il quale il giocatore era in scadenza di contratto a giugno. Sbarcato con un volo privato all'aeroporto di Peretola, domani firmerà un accordo quadriennale con la Fiorentina, subito dopo le rituali visite mediche.