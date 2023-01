Carica Brekalo: "La Fiorentina è la mia prima scelta"

FIRENZE - Il suo compito sarà quello di dare il prima possibile la scossa a un attacco mai così sterile nel recente passato a Firenze e, se non altro, l’entusiasmo per cominciare la nuova avventura in riva all’Arno non gli manca di certo. Josip Brekalo si è presentato con sorrisi e buoni propositi al popolo viola, arrivando in Italia assieme al manager Andy Bara con un volo privato proveniente da Zagabria quando il sole su Peretola era da poco tramontato (ad attenderlo l’intermediario Busiello). Troppa la voglia di riallacciare il filo rosso con il campionato che più di tutti nel recente passato gli ha permesso di esprimersi ai massimi livelli. Persino più forte, il suo desiderio, delle lusinghe arrivate dall’Udinese e dalla Dinamo Zagabria che lo hanno tempestato fino a poche ore dal suo sì alla Fiorentina. Un matrimonio convinto che permetterà a Vincenzo Italiano di potersi avvalere di uno degli esterni più prolifici dello scorso campionato di Serie A (se non lo farà già domani contro la Lazio mercoledì con il Torino, sua ex squadra, Brekalo sarà in panchina).

Fiorentina, i ragazzi ci indicano la strada e gli errori La più bella «Sono contento di essere qui: Firenze è la città più bella d’Italia e per me la Fiorentina rappresenta un passo in avanti nella mia carriera» ha raccontato il croato, che in serata - dopo aver scelto la maglia numero 77 - si è concesso una cena con il dg Barone a pochi passi da Ponte Vecchio: «I viola sono sempre stati la mia prima scelta, ne ho parlato anche con Mandragora: avevo altre richieste, sia in Italia che in Spagna. Ora voglio migliorare il rendimento della scorsa stagione. Ancora non sono al 100% ma raggiungerò il top della forma in due settimane».