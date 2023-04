Fiorentina, senti l'agente di Amrabat: "Offerte? Pronti ad ascoltarle"

BARCELLONA (SPAGNA) - Il Barcellona segue ancora con attenzione Sofyan Amrabat, centrocampista della Fiorentina che nell'ultima sessione di mercato il club blaugrana aveva provato a strappare al club di Rocco Commisso. Secondo il sito del quotidiano catalano 'Sport', il Barcellona sarebbe ancora interessato al giocatore per rinforzare la linea mediana. Intervistato dal sito specializzato marocchino 'Kora Plus', l'agente di Amrabat, Mohamed Sinouh, lascia aperta ogni porta per il futuro del suo assistito: "Al momento non abbiamo nessuna proposta da valutare, ma adesso anche la Fiorentina sarebbe disposta ad ascoltare eventuali club interessati così come promesso quest'inverno, quando la società rifiutò qualsiasi offerta", afferma il procuratore di Amrabat.