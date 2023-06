Fiorentina, Amrabat: il Barcellona (ri)bussa alla Viola

FIRENZE - È in cima alla lista dei pensieri del Barcellona ed è la sua prima scelta. Amrabat insegue il sogno blaugrana, anche perché la società catalana vuole fortemente il calciatore della Fiorentina ed è una corte quasi irresistibile per il marocchino che già lo scorso gennaio era stato tentato dalle sirene del mercato spagnolo. Un amore scoppiato qualche mese fa e che potrebbe concludersi a breve, se il Barca non dovesse fare i conti con il fair play finanziario. È una trattativa destinata comunque ad andare avanti e sarà sicuramente una delle più interessanti dell’estate , anche perché al Barcellona si aggiungono altri club blasonati in Germania e in Inghilterra. Sofyan però avrebbe già fatto la propria scelta e aspetta solo un’accelerata. Anche Nordin, suo fratello-agente, negli ultimi giorni ha ammesso: «Il Barcellona è ancora in cima alla lista».

Per accontentarlo

Sabato scorso a parlare del futuro di Amrabat è stato anche il d.g. della Fiorentina, Joe Barone, che ha detto: «Vediamo se arriverà un’offerta per lui, per ora siamo solo alle chiacchiere. Vogliamo proteggere i nostri giocatori, ma ascolteremo le richieste per poterlo accontentare. Sarà un processo lungo». Già nell’ultimo giorno del mercato invernale, lo scorso gennaio, il centrocampista viola aveva fatto capire di voler inseguire il sogno Barcellona. La Fiorentina allora aveva messo uno stop deciso alla cessione, ma adesso per venirgli incontro, potrebbe ascoltare le richieste delle pretendenti, scegliendo fra tutte la soluzione migliore per tutti, anche dal punto di vista economico. Amrabat ha disputato un Mondiale in Qatar ad altissimi livelli e, nel corso di quella competizione, ha attirato su di sé le attenzioni dei top club europei. La base di partenza della trattativa potrebbe essere una richiesta di almeno 30 milioni di euro. Ma se dovesse aprirsi un’asta fra più società blasonate, a quel punto la cifra sarebbe destinata ad impennarsi per la soddisfazione della Fiorentina che, se fosse davvero costretta a veder partire il marocchino, almeno farebbe cassa. Oltre al Barcellona, il Bayern Monaco in Germania ma anche in Premier League potrebbero essere disposti a fare pazzie per Sofyan che ha caratteristiche uniche e che lo stesso Vincenzo Italiano è riuscito a far crescere e valorizzare, dopo l’addio di Torreira.

Marocco nei pensieri

Adesso Amrabat è impegnato con la sua Nazionale e non ha ancora staccato la spina dopo la finale di Conference League. Il Marocco infatti ha due impegni ormai alle porte: stasera alle 21 scenderà in campo nell’amichevole contro Capo Verde e poi il 17 giugno con il Sudafrica, in una partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Altre ottime occasioni per avere di nuovo gli occhi del mercato puntati addosso dopo le ottime prestazioni al Mondiale. Se, come possibile, Amrabat dovesse partire nel corso dell’estate, la Fiorentina dovrebbe puntare su un altro profilo per sostituirlo e regalare all’allenatore una valida alternativa al marocchino. Un profilo da tenere sotto osservazione può essere quello di Maxime Lopez, francese classe ‘97, del Sassuolo. Il centrocampista ha concluso la sua terza stagione in neroverde con 30 presenze, 25 delle quali dal primo minuto.