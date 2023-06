Su Nzola c’è anche la Fiorentina: Italiano lo conosce già

FIRENZE - È stato probabilmente il giocatore che più di ogni altro ha contributo alle fortune della sua fin qui giovane ma brillante carriera. L’uomo dai gol pesanti che, anno dopo anno, gli ha permesso di centrare traguardi all’inizio quasi insperati. Adesso Vincenzo Italiano, dopo averlo affrontato da avversario per due stagioni, spera che la sua strada e quella di M’Bala Nzola possano di nuovo incrociarsi , stavolta in riva all’Arno. Tra i nomi emersi nel vertice di mercato andato in scena sabato tra il tecnico e la dirigenza della Fiorentina c’è stato infatti anche quello dell’angolano, reduce dalla retrocessione in B con lo Spezia e ormai con le valigie in mano dopo tre anni e mezzo vissuti sul Golfo dei Poeti. Un identikit che il ds Pradè aveva già sondato in passato ma che, complici le alte richieste da parte del club ligure, non si era mai tramutato in una reale pista. La sensazione adesso è che le carte in tavola siano destinate a cambiare. E a dispetto dell’interesse della Roma per il classe ’96 (i giallorossi lo hanno sondato come sostituto di Abraham in virtù del lungo stop dell’inglese), anche la Fiorentina è pronta a mettersi in lista per capire la disponibilità della punta a trasferirsi a Firenze.

Italiano-Nzola, corsia preferenziale

Il feeling con l’allenatore, come detto, non manca: sotto la guida di Italiano Nzola in tre anni ha realizzato 26 gol in 82 presenze, ottenendo una promozione dalla C alla B con il Trapani e poi, allo Spezia, la vittoria dei playoff di B e la salvezza in Serie A l’anno successivo e centrando la doppia cifra alla prima esperienza nella massima categoria. Una crescita costante, figlia in particolare del rapporto di stima reciproca che è sempre stato alla base del connubio tra il tecnico e la punta. I recenti affari portati a termine tra la Fiorentina e i bianconeri, oltretutto, agevolerebbe una eventuale trattativa: oltre al pagamento della clausola che nel 2021 permise a Italiano di liberarsi dal contratto con la famiglia Platek e di trasferirsi in viola, nelle ultime sessioni di mercato si sono concluse anche le operazioni che hanno portato al passaggio in Liguria dei polacchi Dragowski (in estate) e Zurkowski (a gennaio). Una seconda corsia preferenziale, dunque, sembra già stagliarsi sullo sfondo.

Fiorentina, Nzola e il doppio nodo Jovic

Prima di procedere a ogni altro innesto però (specie in attacco), la Fiorentina ha premura di capire come Italiano intenderà ridisegnare il suo reparto offensivo. A dispetto delle parole di elogio arrivate nei giorni scorsi da Commisso, è chiaro che qualcosa - in termini di gol - è mancato nell’ultima stagione, visto che l’unica voce che i viola hanno peggiorato in Serie A rispetto al 2021/22 è stato proprio i dato legato alle reti fatte (53 contro le 59 di un anno fa). E il primo punto di domanda riguarda la gestione di Jovic, sotto contratto fino al giungo 2024. Il nodo che riguarda il serbo è però doppio: da un lato, in caso di addio prima della scadenza dell’accordo, i viola sarebbero tenuti a riconoscere il 50% della rivendita al Real Madrid ma soprattutto dovrebbero rinunciare agli sgravi fiscali che - in virtù del decreto crescita - hanno fin qui riguardato la tassazione sullo stipendio lordo della punta, che dal 1° gennaio scorso è passata dal 45 al 25%: in caso di permanenza in Italia inferiore ai due anni, tale detrazione decadrebbe con conseguente ritorno alla tassazione più alta. Anche sui redditi pregressi. Un duplice handicap, dunque, per i viola che tuttavia a gennaio avevano già ricevuto sul conto del numero 7 una generosa proposta del Galatasaray.