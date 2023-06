Fiorentina, Amrabat in fuga: futuro poco viola

FIRENZE - Fuga per il futuro. Ci sarebbe il mercato alla base della scelta fatta da Amrabat nelle ultime ore: lasciare il ritiro della sua Nazionale prima dell’ultima gara di qualificazione alla Coppa d’Africa in programma sabato pomeriggio in Sudafrica. Il Marocco è comunque già qualificato e il centrocampista, distratto e impegnato mentalmente dalle tante voci di mercato che lo riguardano, avrebbe chiesto al CT Walid Regragui di poter lasciare la rappresentativa e tornare a Firenze subito dopo aver giocato l’amichevole contro Capo Verde, partita in cui è rimasto in campo per gli interi novanta minuti. Il commissario tecnico, per spiegare l’allontanamento, ha detto che il centrocampista ha già disputato fin troppe partite nel corso della stagione in maglia viola e che quindi merita di riposare, ma le reali motivazioni porterebbero ai pensieri di mercato, come scritto dal noto sito marocchino Lions de l’Atlas. Il giocatore vuole parlare con i dirigenti della Fiorentina e concentrarsi sul suo futuro. Sarebbe quindi quasi impossibile in questo momento pensare al campo. Nel suo Paese, persone a lui vicine, sono fra l’altro convinte che il calciatore voglia definire il proprio destino già entro la fine della prossima settimana, quindi tutto in dieci giorni o poco più.

Liga in prima linea

Amrabat è al centro dell’interesse di molti club europei ma lui non ha mai nascosto di prediligere la Liga spagnola. E adesso potrebbe esserci un sorpasso dell’Atletico Madrid sul Barcellona per almeno due motivi: il primo è economico, il secondo tecnico. Prima di tutto infatti la situazione finanziaria del Barça non permetterebbe in questo periodo al club catalano di spendere almeno 30 milioni per arrivare al centrocampista. In secondo luogo c’è chi all’Atletico spinge davvero forte pur di avere Amrabat ovvero Diego Simeone, l’allenatore che avrebbe chiesto espressamente alla società di fare tutto il possibile per “accaparrarsi” il centrocampista viola. Il tecnico ha già chiaramente espresso la propria richiesta al direttore sportivo Andrea Berta che si sta quindi muovendo in questa direzione.

Tira e molla

I blaugrana erano stati davvero vicini al giocatore a fine gennaio, ma la Fiorentina nella sessione invernale del marcato aveva respinto la proposta, nonostante che il calciatore strizzasse l’occhio al Barça. La situazione economica del Barcellona adesso però non permetterebbe al club catalano di definire l’acquisto del centrocampista per il quale la Fiorentina chiede almeno 30 milioni. Ecco perché si rafforza la pista dell’Atletico Madrid, così come di altre squadre che stanno sorpassando il Barça, anche se per Amrabat continuerebbe ad essere la prima scelta e quindi da non escludere ancora completamente. A parte la Spagna ci sono inoltre altri top club europei come il Bayern Monaco in Germania oppure il Liverpool e il Tottenham in Inghilterra. Per i tedeschi in particolare la pista del marocchino diventerebbe particolarmente interessante nel momento in cui Declan Rice si accasasse all’Arsenal.