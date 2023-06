Fiorentina sul mercato: c’è Maxime Lopez nel dopo Amrabat

Maxime Lopez in pole, dietro (e non di poco) tutti gli altri. Si potrebbe riassumere così il lungo elenco di giocatori da monitorare che l'area tecnica della Fiorentina ha stilato in previsione di un mercato che è destinato a cambiare volto a buona parte dell'attuale rosa. A cominciare proprio dal centrocampo. Nella recente riunione di mercato tra Italiano (ora in Sicilia per qualche giorno di vacanza ma incollato sempre al telefono) e i suoi dirigenti è emersa la necessità di dotare il gruppo della prossima stagione di una nuova testa pensante che possa tornare a far girare con estro e rapidità il pallone. Aspetti che, con la promozione di Amrabat a play , sono venuti a mancare e che invece, nella mente del tecnico, saranno essenziali per provare a lanciare di nuovo il guanto di sfida alle grandi della Serie A. Ecco perché il nome del francese - dato in uscita dal Sassuolo - resta quello sul quale si stanno concentrando di più le attenzioni del ds Pradè.

La Fiorentina aspetta la cessione di Amrabat

Pradè, pur non avendo ancora presentato un'offerta per l'ex Marsiglia (prima la Fiorentina dovrà capire quanto potrà incassare dalla vendita di Amrabat), non ha mai nascosto la stima per il classe '97, ritenuto in casa viola l'elemento più giusto per poter tornare a giocare con maggior equilibrio con il 4-3-3, ovvero il modulo da sempre prediletto da Italiano. Al momento, però, l'intesa economica per il regista non c'è. Visto che a precisa richiesta su quale possa essere la valutazione del francese, la risposta dei neroverdi è stata di 15 milioni di euro. Una cifra che, per un elemento di quasi 26 anni in scadenza di contratto nel 2025, non viene ritenuta congrua dalla Fiorentina, che nel frattempo sta monitorando altri profili. Accantonato Schouten (lì la somma in ballo è addirittura 25 milioni), il nome nuovo che ha preso campo è quello di Salvatore Esposito, dato in uscita dallo Spezia dopo la retrocessione dei liguri e cercato - guarda caso - dal Sassuolo nell'eventualità di un addio di Lopez.

Amrabat, voglia di Spagna

Prima di ogni altra cosa, tuttavia, sarà necessario capire con che tempistiche i viola riusciranno a sbrogliare il nodo legato ad Amrabat. Il cartellino "vendesi" con tanto di cifra pari a 30 milioni apposto sul suo nome non sembra aver trovato terreno troppo fertile in Spagna (dove Atlético e Barcellona restano alla finestra) mentre in Inghilterra sono tornati a farsi sentire il Liverpool e il Newcastle, ovvero le uniche società che potrebbero garantire alla Fiorentina una cifra simile a quella richiesta per il marocchino. Il quale, per tutta risposta, avrebbe invece fatto sapere di preferire le piste che portano alla penisola iberica. Un bel guaio. Da risolvere, però, il prima possibile.