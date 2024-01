Fiorentina, per Ngonge c’è l’ostacolo Aston Villa. Assalto anche a Beste

La Fiorentina ha intenzione di affrontare il quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna (in programma il 9 o il 10 gennaio al Franchi) già con un nuovo volto in rosa. Possibilmente in attacco, visto che a partire dal prossimo match di campionato - quello dell’Epifania con il Sassuolo - il pacchetto offensivo a disposizione di Vincenzo Italiano sarà ridotto ai minimi termini: fuori per un bel po’ Gonzalez, out anche Sottil (che venerdì scorso si è ri-fatto male) mentre Kouame ha già salutato la comitiva viola per aggregarsi alla Costa d’Avorio che tra dieci giorni esordirà in Coppa d’Africa.

La Fiorentina cerca una punta

Logico, dunque, che la Fiorentina voglia correre ai ripari. Anche perché al momento gli unici esterni a disposizione del tecnico sono Ikoné e Brekalo, ovvero coloro che nei piani dell’area tecnica potevano rappresentare i “sacrificabili” nella finestra invernale. Da quando però Nico e Sottil hanno fatto crack, i programmi del ds Pradè sono stati stravolti, con il francese e il croato che saranno bloccati a Firenze in attesa di sostituti. Già, in questo caso il plurale è d’obbligo. Poiché se prima il sentore che filtrava dal Viola Park era che il club avrebbe fatto un investimento su un solo esterno, adesso l’indirizzo pare essere cambiato. Con la dirigenza che sarebbe tentata di mettere a disposizione di Italiano un’ala già con esperienza in Serie A (e pronta all’uso) più un profilo in arrivo dall’estero.

Fiorentina, le idee chiare

I nomi che l’area tecnica viola ha da tempo appuntati sul suo taccuino sono due: il mancino Jan-Niklas Beste dell’Heidenheim (per il quale anche ieri i contatti sono proseguiti in modo proficuo, visto che il giocatore ha fatto intendere di voler accettare la proposta della Fiorentina) e quello di Cyril Ngonge del Verona, calciatore che piace in particolare a Italiano perché oltre a fare l’esterno di destra (pur essendo anch’egli sinistro di piede) può essere utilizzato come sotto punta. L’esborso totale per il possibile doppio colpo non sarebbe di poco conto (più o meno 30 milioni - circa 15 a testa - si stima nel quartier generale viola) ma la strada sembra essere stata tracciata. Anche se sul belga in queste ultime ore è stata registratata una persistente azione dell’Aston Villa.

La lista in auto

Anche perché la Fiorentina, rispetto ad altre società, può contare su due fattori importanti per poter fare mercato: la disponibilità economica e - soprattutto - due posti liberi nella lista dei 25 comunicata a inizio stagione alla Lega: le cessioni last-minute di Kokorin e Sabiri più l’esclusione di Castrovilli (che non è certo del reintegro) decretate a settembre darebbero ad oggi la possibilità ai viola di tesserare due nuovi elementi nell’elenco dei “17 liberi” per la Serie A, senza l’assillo di dover cedere qualcuno (discorso diverso sarebbe per la lista Uefa, che permette solo tre avvicendamenti rispetto all’elenco di settembre).

Fiorentina, possibile un taglio in rosa

Di conseguenza - nel caso in cui dovessero davvero arrivare due nuovi esterni - per l’innesto di un terzino destro (Faraoni del Verona è il nome che resta in pole, visto che Terracciano - altro profilo sondato in casa Hellas - è destinato al Milan) o di un centrale (occhio a Klostermann del Lipsia, che all’occorrenza potrebbe fare il vice Kayode) si renderebbe a quel punto necessaria la cessione di un giocatore: tolto Pierozzi - che nella lista dei 25 rientra sotto la voce dei “formati nel club” - il primo a rischio taglio è Yerry Mina.