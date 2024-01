Fiorentina, doppia operazione con il Verona per Faraoni e Ngonge

C'è una città che la Fiorentina ha messo da tempo nel mirino e nella quale spera di trovare in fretta risorse utili per il proprio mercato di gennaio. Anche i viola, al pari di altri club di Serie A, stanno guardando con interesse alla forte aria di rivoluzione che si respira da qualche settimana a Verona, dove tra i giocatori (tanti, a quanto pare) pronti a cambiare casacca durante la finestra di gennaio ce ne sono almeno due che la società di Commisso sta sorvegliando in modo particolare, nella speranza di poterli portare a Firenze e di regalare a Italiano quelle alternative in attacco e in difesa che da tempo va richiedendo. Cyril Ngonge e Davide Faraoni (vista la difficoltà ad arrivare al compagno di squadra Filippo Terracciano) sono profili che fin da dicembre l’area tecnica si è annotata e sui quali, da qualche giorno, sta provando a stringere il cerchio, nella speranza di arrivare alla fumata bianca ben prima dell’inizio della Supercoppa in Arabia Saudita.