Fiorentina, Nico Gonzalez in bilico: parte la rivoluzione in avanti

Fiorentina, chi parte

Detto che Mandragora e Kouame per vie differenti sono destinati a rimanere (meno probabile Duncan, però va discussa la posizione del ghanese), i prestiti torneranno da dove sono venuti: chi come Arthur perché riscattarlo costa troppo (venti milioni, più ingaggio fuori budget da garantire), chi come Maxime Lopez per il rapporto qualità-prezzo non soddisfacente (il riscatto dal Sassuolo costa nove milioni), chi come Faraoni per aver già fatto quello che era stato preso per fare. Per tutti vale una condizione: a meno che non venga trovata la forma di un nuovo prestito, perché in quel caso i singoli scenari potrebbero cambiare. A proposito di contratti lunghi: Gonzalez ne ha sottoscritto uno fino al 2028 nel settembre scorso, ma andare oltre il 50 per cento di conferma dell’argentino sarebbe un azzardo al momento per mille motivi. Stesso discorso per Quarta, molto più accentuato per Ikoné, mentre il contratto in scadenza porterà verosimilmente sia Bonaventura che Castrovilli lontani da Firenze, pur tenendo un margine in vista degli incontri che ci saranno tra le parti.