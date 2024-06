Fiorentina, tentazione Vranckx: il Wolfsburg abbassa le pretese

Ha fatto un giro lungo un anno e poi è tornato al punto da cui era partito: l’interesse della Fiorentina per Aster Vranckx , 22 anni da compiere il prossimo 4 ottobre, un passato senza tracce o quasi nel Milan (9 presenze in Serie A nella stagione 2022-'23), tanto che il club rossonero non ha poi esercitato il diritto di riscatto a fine stagione, un presente nel Wolfsburg che se l’era ripreso e tenuto, forse non brillantissimo nei numeri (24 gare nell’ultima Bundesliga, ma soltanto la metà esatta da titolare) e che però gli è valsa la convocazione nella Nazionale belga per l’Europeo in corso. E che, soprattutto, ha messo nuovamente in moto gli uomini di mercato di Commisso: Morale: la Fiorentina ci riprova per Vranckx .

Fiorentina-Vranckx: la trattativa

Il contatto con il club tedesco era rimasto aperto dopo il tentativo abbastanza convinto ma evidentemente non troppo per la richiesta economica di un’estate fa, quindi non c’è voluto molto a riattivarlo: anche perché il Wolfsburg ha abbassato le “pretese” e a dodici-undici milioni, forse dieci può essere trovato l’accordo. Fisicamente strutturato, ottime doti da interditore, piedi (destro il preferito) non malvagi per poter impostare se e quando serve, erano le doti che avevano convinto il Milan a portare il mediano di origini congolese in Italia e sono le stesse che suggeriscono alla Fiorentina di stargli sulle tracce da un anno esatto. Perché i due schierati nel mezzo al centrocampo di Palladino (sia che il tecnico campano vada ad utilizzare il “suo” 3-4-2-1 che a maggior ragione il 4-2-3-1 per raccogliere l’eredità di Italiano) non saranno né mediani e né registi, ma dovranno saper abbinare le due fasi di gioco. Con l’entourage del calciatore il discorso è più che avviato e questi giorni diranno se può diventare trattativa con firme finali quando i tempi lo consentiranno.

Fiorentina, obiettivo Bondo

Non solo Vranckx: ce ne vorranno almeno un paio di rinforzi e allora un altro che corrisponde perfettamente all’identikit per l'acquisto è Warren Bondo, 25 presenze e 1 gol con la maglia del Monza. Ventuno anni, e perciò portatore di gioventù che contribuisce ad abbassare l’età media del gruppo viola (26,6 anni nella stagione passata, rosa della Fiorentina sesta più vecchia della Serie A), con lo stesso Vranckx condivide le origini e la naturale predisposizione a fare muro a centrocampo grazie a tanta forza fisica e tanto dinamismo, utili per andare a sradicare il pallone al playmaker avversario. Costo? Galliani e il club brianzolo non lo regalano di certo, però da otto milioni a scendere fino a 6,5-7 (con i bonus) c’è il possibile punto d’incontro di una trattativa sempre da costruire nei suoi elementi fondamentali.

Fiorentina, ipotesi Pobega e Brescianini

Mentre sullo sfondo, rimane la questione che riguarda il centravanti (Sorloth e Retegui al momento davanti a tutti), ma ben visibile come necessità da affrontare e risolvere senza margine d’errore, la ricerca dei rinforzi per sostituire Arthur, Maxime Lopez e Duncan prevede altre due strade: una porta a Tommaso Pobega del Milan e l’altra a Marco Brescianini del Frosinone. Entrambi inseriti nella lista dei partenti dalle rispettive società, entrambo valutati dodici milioni: intanto vengono dopo Vranckx e Bondo.