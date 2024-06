Fiorentina, riprende quota l’ipotesi Zaniolo

Fiorentina, obiettivo Vranckx

E il motivo è semplice: la Fiorentina è attiva soprattutto sulla mezzala del Wolfsburg. Non ci fosse stato l’Europeo, dove il 22enne ex Milan è impegnato con il suo Belgio, probabilmente la trattativa sarebbe già stata chiusa, e a quello vanno legati i passaggi che possono portarlo a Firenze. Di sicuro c’è la volontà del club di Commisso di chiudere, però non a dieci milioni come prima richiesta. Di sicuro c’è già stata l’apertura del calciatore con il quale va trovato l’accordo e allora si torna al discorso dell’Europeo da mettere in conto: ma Vranckx alla Fiorentina rimane potenzialmente l’annuncio in anticipo su tutti gli altri. Siccome Palladino di rinforzi in mediana ne ha bisogno di almeno un paio, l’elenco da cui attingere per un altro acquisto, o due se per caso lo stesso Vranckx dovesse saltare, è piuttosto nutrito: si va da Brescianini (dodici milioni la richiesta del Frosinone, frenatona dei viola che erano partiti decisi) a Bondo, dall’uruguaiano Benadivez dell’Alaves a Pobega del Milan, mentre non trova conferme la voce da Napoli su Gaetano, di ritorno dal prestito a Cagliari e in risalita sull’Autostrada del Sole per espressa preferenza fatta dall’allenatore.

Fiorentina, prende quota Zaniolo

Sotto con gli attaccanti, partendo dal centravanti che è il fulcro del mercato viola. L’esigenza primaria, l’acquisto da non sbagliare. E difatti, la Fiorentina si è messa subito a passare in rassegna l'intero panorama continentale, e non solo, alla ricerca della strada giusta, incrociando le indicazioni di Palladino, le conoscenze di Pradè e dei suoi collaboratori tra cui - seppur non ancora ufficiale - è già attivo Goretti, il lavoro del settore scouting e qualche suggerimento da procuratori e intermediari che fanno i loro affari ma che potrebbero diventare anche quelli della società. Candidati noti (in attesa di nuovi ingressi), risultati pratici ancora nessuno: Retegui rimane in cima, al netto che trenta milioni non saranno spesi, Sorloth è il “bene” sicuro nel rapporto gol/esperienza/prezzo in cui rifugiarsi. E poi c’è Nicolò Zaniolo, non un centravanti, ma un attaccante: l’intuizione di Joe Barone che al Viola Park hanno ben presente. Il Benfica vuole accelerare per Pavlidis che così sparisce dai radar.

Fiorentina, i colpi in difesa

Infine, la difesa. Coppia a destra (Dodo-Kayode), coppia a sinistra (Biraghi-Parisi), tre centrali certi salvo ribaltoni (Milenkovic-Quarta-Ranieri), insomma ne manca un quarto se Palladino giocherà con la difesa a quattro, altrimenti due se sceglierà la difesa a tre: non è priorità, non c’è fretta, ma intanto sono state chieste informazioni al Boca Juniors su Nicolas Valentini e mandati segnali precisi allo stopper classe 2001 che ha contratto in scadenza al 31 dicembre 2024.