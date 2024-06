Fiorentina, inizia l’era Palladino: manovre per l’attacco da Retegui a Lucca

Le mosse della Fiorentina

Intanto gli addii. Siamo entrati nella settimana che chiuderà ufficialmente la stagione 2023-2024 e aprirà la nuova. Quindi scadranno i contratti dei calciatori con i quali non è stato trovato, o non si è voluto trovare, un accordo per il rinnovo: in particolare Giacomo Bonaventura, Gaetano Castrovilli e Alfred Duncan a meno di sorprese dell'ultimo momento non saranno più tesserati della Fiorentina. Dopodiché via alle cessioni, con il nome di Jonathan Ikoné in cima alla lista, e poi agli acquisti. La sensazione è che da programma i primi rinforzi possano completare il reparto offensivo: il nome caldo in tal senso è quello di Nicolò Zaniolo che tornerebbe molto volentieri a Firenze, dove è cresciuto, attraverso il prestito oneroso con obbligo condizionato. Senza contare che i toscani potrebbero inserire nell'operazione una pedina come Sofyan Amrabat. Altro profilo da tenere d'occhio è il belga Aster Vranckx, obiettivo per il centrocampo. Infine Lorenzo Lucca che verosimilmente si contende con Mateo Retegui il ruolo di prossimo centravanti viola. C'è tanta carne alla brace, la sessione estiva di trattative si appresta a decollare. Prima, però, la presentazione di Palladino: è tutto pronto per l'inizio del nuovo ciclo.