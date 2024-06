La Fiorentina accelera per Zaniolo: la strategia per convincere il Galatasaray

Moise Kean, ma dovrà fare i conti con la concorrenza agguerrita dell'Atalanta. I bergamaschi ad ora vivono una situazione di stallo perché potrebbero offrire al Galatasaray, club che detiene il cartellino del giocatore, una formula poco gradita: il prestito oneroso con diritto di riscatto. E non l’obbligo, come invece farebbero i viola incontrando il favore dei turchi. Dall'altra parte la squadra lombarda si è mossa abilmente con il classe 1999 stesso, puntando sulla presenza in rosa di amici di vecchia data come Gianluca Tutto questo ha entusiasmato Zaniolo, che sarebbe felice di poter sposare la causa nerazzurra. Questo però non significa che per la Fiorentina non ci siano più speranze. Le prossime ore saranno molto calde sul fronte Nicolò Zaniolo. La Fiorentina vuole mettere a segno il secondo acquisto dopo quello di, ma dovrà fare i conti con la concorrenza agguerrita dell'Atalanta. I bergamaschi ad ora vivono una situazione di stallo perché potrebbero offrire al Galatasaray, club che detiene il cartellino del giocatore, una formula poco gradita: il prestito oneroso con diritto di riscatto. E non l’obbligo, come invece farebbero i viola incontrando il favore dei turchi. Dall'altra parte la squadra lombarda si è mossa abilmente con il classe 1999 stesso, puntando sulla presenza in rosa di amici di vecchia data come Gianluca Scamacca e di personaggi di spicco come il tecnico Gian Piero Gasperini.. Questo però non significa che per la Fiorentina non ci siano più speranze.



Fiorentina, la situazione su Zaniolo

L’attaccante non ha chiuso al club di Rocco Commisso, tutt'altro: sa che eventualmente verrebbe a Firenze per fare il titolare, cosa che all'Atalanta, almeno in un primo momento, non sarebbe così scontata. Inoltre anche i viola, che lo hanno cresciuto, gli prospetterebbero la compagnia di amici come Luca Ranieri o, a questo punto, Kean. Zaniolo adesso si trova in vacanza al Forte dei Marmi, vicino alla sua città natale, Massa. La prossima settimana compirà venticinque anni (il 2 luglio) e sa di avere raggiunto il pieno della sua maturità calcistica, ecco perché la Fiorentina sarebbe la soluzione perfetta per lui nell'ottica di tornare a esaltarsi. Fino a pochi mesi fa vantava un estimatore d'eccezione, Joe Barone. Che era tornato a contattarlo dopo il corteggiamento dell'estate scorsa per convincerlo a trasferirsi a Firenze. La dirigenza viola, quindi, tiene molto a questa operazione. Gli agenti e i tre club sono in continuo contatto: non è da escludere che la situazione possa sbloccarsi entro pochi giorni.

Fiorentina, gli altri nomi per il mercato