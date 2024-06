Fiorentina, ufficiale l'addio di Bonaventura: il messaggio sui social

Bonaventura-Fiorentina, è addio

Nella giornata che chiude ufficialmente la stagione sportiva 2023/24, la Fiorentina ha salutato sui social Jack Bonaventura, uno dei punti di riferimento dello spogliatoio viola nell'era Italiano. "Grazie Jack - scrive la Viola -. Rimarrai per sempre parte della storia viola! In bocca al lupo per la tua prossima avventura!". Bonaventura, che ha metabolizzato in queste settimane la cocente sconfitta in finale di Conference League contro l'Olympiacos, ha ora l'opportunità di accasarsi altrove a parametro zero. Sui profili ufficiali della Fiorentina, intanto, non mancano gli attestati di stima dei tifosi gigliati, che non hanno certo dimenticato l'apporto dato dall'ex Milan all'ombra del "Franchi".