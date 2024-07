Burdisso nella bufera al Boca per Valentini alla Fiorentina: il durissimo comunicato

I tifosi del Boca Juniors non hanno preso bene l'addio a parametro zero di Nicolas Valentini che sta per trasferirsi alla Fiorentina da svincolato. Per questa storia di calciomercato era finito nel mirino dei tifosi argentini Nicolas Burdisso, ex ds della Fiorentina ma anche vecchia conoscenza del Boca. Per qualcuno c'era un nesso tra l'addio di Valentini dal Boca e il suo passaggio alla Fiorentina.