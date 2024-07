Fiorentina, Milenkovic vicinissimo al Nottingham Forest: le cifre

Nikola Milenkovic si avvicina a grandi passi al Nottingham Forest. Il difensore serbo sta per lasciare la Fiorentina di Raffaele Palladino, per approdare in Premier League dopo l'Europeo disputato con la maglia della nazionale di Stojkovic. Affare ai dettagli, con i due club che avrebbero raggiunto in giornata un'intesa di massima.