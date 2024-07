Pongracic, la Fiorentina ha superato tutti

Il successore

I viola hanno individuato nel giocatore nato a Landshut (in Germania) il futuro custode della retroguardia di Raffaele Palladino, tant’è che fin dalla serata di lunedì si sono messi in testa di strappare un accordo lampo con il ragazzo inizialmente promesso sposo del Rennes per una cifra attorno ai 14 milioni di euro più 2 di bonus e un ingaggio da circa 2 milioni netti a stagione (addirittura erano già fissate per domani le visite mediche). Il piano del club toscano era quello di pareggiare l’offerta dei francesi convincendo il difensore a preferire Firenze magari anche grazie a un ingaggio più alto. Operazione quasi riuscita: il sorpasso è praticamente cosa fatta. I segnali sono più che positivi e l’accordo sullo stipendio vicinissimo. Insomma, sarà proprio lui il post Milenkovic.

In crescita

Classe 1997 (quindi coetaneo di Milenkovic), Pongracic è stato strappato nel 2022 al Wolfsburg per 1,6 milioni dopo l’esperienza in prestito al Borussia Dortmund e ha inaugurato la sua avventura in Salento chiudendo la stagione a gennaio per via di un infortunio alla caviglia che lo ha costretto a operarsi. L’anno successivo però ha avuto la sua rivincita vivendo un’annata da protagonista, nella quale è stata capace di collezionare 38 presenze.

Abilità tecniche



Fra le sue caratteristiche tecniche spicca l’abilità nell’anticipare l’avversario, così come la buona predisposizione a impostare il gioco dal fondo. Soprattutto quest’ultima sua dote intriga parecchio il nuovo allenatore viola, Palladino, che punta molto sulla costruzione dal basso. Chi lo ha seguito con la maglia del Lecce assicura che si tratta di un giocatore di assoluta affidabilità. Non a caso dal 2020 è nel giro della nazionale croata, con cui ha affrontato anche l’Italia nel girone B dell’Europeo in Germania.

Nell'Olimpo

Pongracic si avvia a essere uno degli acquisti più onerosi della storia della Fiorentina. Il primo rimane Nicolas Gonzalez prelevato dallo Stoccarda nell’estate 2021 per una cifra vicina ai 24,5 milioni (bonus esclusi), ma nella top ten c’è pure il croato e proprio al fianco di Alfred Duncan per il quale l’esborso nel gennaio 2020 fu di 15 milioni. Per la stessa cifra il difensore sostitutivo di Milenkovic occuperà il settimo posto. Sul podio Juan Cuadrado (20 milioni) e Sofyan Amrabat (19,5). Tornando all'ormai ex Lecce, il suo posto sarà nella difesa a tre insieme a Lucas Martinez Quarta e Luca Ranieri (a proposito, la società è al lavoro per rinnovare il contratto di quest'ultimo).

Il centrocampo

Chiusa la questione difensori (Nicolas Valentini arriverà sicuramente a gennaio, se non prima in base alla volontà o meno della Fiorentina di accordarsi con il Boca Juniors già adesso), la priorità va al centrocampo che dovrà essere rinforzato quanto prima. I nomi caldi rimangono quelli di Kristian Thorstvedt e Aster Vranckx. Per il primo manca ancora l'accordo con il Sassuolo visto che fra le parti ballano 2 milioni di euro, mentre per l'ex Milan la richiesta rimane alta: il Wolfsburg chiede 12 milioni. Le alternative sono Edoardo Bove della Roma, gradito in particolar modo dal direttore sportivo viola Daniele Pradè, Florian Neuhaus del Borussia Moenchengladbach, Richard Rios del Palmeiras, Johnny Cardoso del Betis e Antonio Blanco dell'Alaves.