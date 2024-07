Fiorentina, ecco Colpani: la chiusura in poche ore

A ncora stallo sul fronte Andrea Colpani. Ormai è chiaro che il giocatore del Monza è l’obiettivo numero uno della Fiorentina per rinforzare l’attacco, ma nessuna delle parti in causa ha fatto mezzo passo avanti (o indietro...) rispetto alle proprie posizioni. Ricordiamo che i viola hanno battezzato fin da subito la strada del prestito con diritto o al massimo obbligo condizionato, mentre i brianzoli sono intenzionati a cedere il giocatore solo a titolo definitivo o comunque non attraverso una procedura che presupponga il ritorno al Monza l’anno successivo. Tutt’al più, quindi, obbligo senza vincoli aggiuntivi. Nei prossimi giorni è previsto un incontro dal quale sarà lecito attendersi sviluppi significativi.



Fiorentina, ecco la situazione in attacco

L'eventuale innesto del classe 1999 potrebbe presupporre la cessione di Nicolas Gonzalez del quale, ricordiamo, il direttore sportivo Daniele Pradè aveva detto in conferenza stampa «resta al 99%». In altre parole, per la Fiorentina l’argentino non è incedibile. Verosimilmente Colpani si inserirebbe in un contesto che vuole alcuni elementi maggiormente centrali nel nuovo progetto di Raffaele Palladino, come Riccardo Sottil, Lucas Beltran, Christian Kouame (soprattutto i primi due) ed altri meno essenziali, vedi Jonathan Ikoné, Josip Breakalo, Abdelhamid Sabiri (quest'ultimo nemmeno convocato per la tournée inglese). Gonzalez, ovviamente, fa storia a sé: resta centrale fintantoché non arriva un'eventuale offerta ritenuta consona. Con l'addio dell'ex Stoccarda, Colpani diventerebbe a tutti gli effetti un titolare nei due dietro la punta Moise Kean (Nzola è sul mercato).

Fiorentina, la situazione centrocampo e le uscite