Fiorentina, si avvicina Gudmundsson: cifre e dettagli dell'affare

Albert Gudmundsson si avvicina alla Fiorentina . Il club di Commisso vuole rinforzare l'attacco con l'esterno islandese del Genoa. I due club trattano sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni. Il giocatore è in attesa di novità. Dopo Colpani, possibile altro rinforzo in zona offensiva dal campionato italiano per Palladino.

La strategia della Fiorentina per Gudmundsson

Con Nico Gonzalez che piace all'Atalanta, ecco Gudmundsson nelle idee della Fiorentina, l'obiettivo principale per l'attacco viola. L'islandese, anni 27, nello scorso campionato è stato autore di 14 gol e svariati assist e si è imposto come una delle principali rivelazioni della Serie A. La Fiorentina in pressing per chiudere quanto prima.