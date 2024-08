Gudmundsson alla Fiorentina, la svolta è vicina

D i sicuro sono i giorni giusti per individuare il presente/futuro di Albert Gudmundsson e se sarà soprattutto a Firenze, perché andare oltre significherebbe che nel mentre è successo qualcosa che ha allontanato se non compromesso il trasferimento. Non è un limite definitivo, non è una barriera comunque insuperabile, ma punto obbligato di svolta sì, specie considerando che l’islandese è tornato intanto ad allenarsi con Gilardino: nulla di particolarmente strano, anzi del tutto naturale, e nulla che preoccupi l’ambiente viola che su Gud ha costruito una fetta bella grossa di mercato, però da oggi va sbloccata la trattativa che viceversa allungandosi rischia di avvitarsi su se stessa.



Fiorentina su Gudmundsson: il punto sulla trattativa

Ma pure il Genoa ha scelto la Fiorentina, abbracciando la proposta economica da 25 milioni complessivi (7 di prestito oneroso e 18 di riscatto obbligato a determinate condizioni), e il club di Commisso aspettava soltanto il messaggio per lo scambio dei documenti e iniziare l'iter che avrebbe portato a Gudmundsson. Questioni di lunedì, al massimo martedì della settimana scorsa, e poi sistema una scadenza, prova a togliere un milione, cerca di aggiungere un bonus, insomma tutti gli accessori che a un certo punto vanno ad appesantire la struttura di una trattativa ormai destinata ai professionisti del settore per la stesura dei contratti. A volte sono lungaggini perfino quasi obbligate in affari così complessi, dove ognuna delle due parti prova ad ottenere il massimo che può per regole da rispettare e modus operandi, a volte come in questo caso si presenta l'Atalanta che di suo ha modus operandi diretto, direttissimo, e in questo caso sollecitato dal serio infortunio occorso a Scamacca. Quarantott'ore e anche meno per mettere sul tavolo 22 milioni più 3 di bonus per Retegui e l'italo-argentino lascia Genova e prende la strada verso Bergamo, ma intanto i rossoblù stoppano Gudmundsson per ovvi e facilmente comprensibili motivi. La Fiorentina lo sa ed è consapevole anche di aver mosso i passi necessari per arrivare al centrocampista-attaccante classe 1997 come non le era riuscito sette mesi fa, a cominciare dalla sponda fondamentale del calciatore che stavolta ha scelto Firenze.

Harit libera Gudmunsson: la mossa